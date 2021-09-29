ВИДЕО. Подросток-афганец ехал на запаске под фурой, направлявшейся в Латвию

В Черновицкой области, на КПП "Порубное" (граница с Румынией) украинские пограничники обнаружили 16-летнего иностранца на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля.

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Фура направлялась из Турции в Латвию. Выяснилось, что нелегал — 16-летний гражданин Афганистана.

"Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, грузовиком управлял гражданин Украины, не знавший о пассажире. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.