ВИДЕО: президент Туркмении распорядился потушить кратер "Врата ада"

Бердымухамедов заявил, что горящий газ, выходящий из кратера, плохо влияет на здоровье людей, живущих в районе. Кроме того, по его словам, впустую расходуется ресурс, из которого можно было бы извлекать прибыль
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить кратер "Сияние Каракумов" (народное название — "Врата ада"), из которого в течение 50 лет вырывается горящий газ. Такое поручение президент дал во время заседания правительства, сообщает Turkmenportal.
Бердымухамедов указал на то, что идущий из-под земли газ негативно сказывается на здоровье местных жителей и экологической обстановке района. Кроме того, расходуется природный газ, тогда как его можно было бы экспортировать и получать прибыль, отметил он.
Найти способ потушить кратер поручено вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, который курирует топливно-энергетический комплекс. В случае необходимости, добавил президент, можно привлечь ученых, в том числе зарубежных.
Горящий кратер расположен около деревни Дарваза, в 260 км к северу от Ашхабада. Он образовался в 1971 году в ходе геологических работ. Тогда, во время разведки месторождений газа, геологи пробурили скважину, но наткнулись на пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта и буровая вышка. В результате образовался провал, из которого начал выходить природный газ. Геологи решили поджечь выходивший газ, чтобы он не отравил живущих неподалеку людей и скот, рассчитывая, что газ выгорит за несколько дней. Однако он горит до сих пор. Ширина кратера составляет около 60 м, глубина — примерно 20 м.
Кратер стал местной достопримечательностью, получив официальное название "Сияние Каракумов" и неофициальное — "Врата ада".