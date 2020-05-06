ВИДЕО: Протестующие против ограничений из-за Covid-19 киевляне перекрыли центр города

В центре Киева протестующие активисты заблокировали движение транспорта, сообщает украинский портал Korrespondent.net. Представители бизнеса требуют разрешить работать в карантин.
Около 50 автомобилей остановились на Европейской площади. Активисты заявляют, что приехали из приблизительно 40 городов.
На машинах наклеены наклейки: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?", "Хватит принимать бездумные решения" и другие.
Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать через карантин.