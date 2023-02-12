ВИДЕО: Разлом в Турции. Как выглядят последствия сильнейшего землетрясения за десятилетие

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли более 30 тысяч человек. После землетрясения в турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией, образовался гигантский разлом, прошедший через поле с оливковыми деревьями, пишет Meduza и публикует видео.

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Как сообщил турецкий телеканал NTV, глубина разлома составляет 30 метров, а ширина — 200 метров.

Число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии магнитудой 7,8 с эпицентром близ Газиантепа и последующих афтершоков превысило 30 тысяч. В Турции жертвами стали 29 605 человек, сообщило в воскресенье, 12 февраля, государственное агентство Anadolu со ссылкой на ведомство по защите от чрезвычайных ситуаций AFAD. В Сирии подтвержденное число жертв возросло до 3575, сообщает DW.

Между тем заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который 11 февраля прибыл в наиболее пострадавшую от землетрясения турецкую провинцию Кахраманмараш, высказал мнение, что число погибших "удвоится или даже больше". По словам Гриффитса, на данном этапе - сложно давать какие-либо оценки, потому что нужно разобрать завалы, образовавшиеся в результате удара стихии.

В странах продолжаются спасательные работы. В Турции некоторые спасенные более 140 часов находились под завалами, сообщает Новая газета. Европа.

Власти Турции выдали ордера на арест как минимум 113 человек в связи со строительством зданий, обрушившихся во время землетрясения, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц. По данным издания, уже задержаны как минимум 12 человек — в том числе строительные подрядчики. AFP со ссылкой на государственные турецкие СМИ пишет о задержании 48 человек.

В Турции оказались разрушены более шести тысяч зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что разрушенные дома будут восстановлены государством в течение года.

Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции был объявлен общенациональный траур до 12 февраля.