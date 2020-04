ВИДЕО: Ролик с девушками, которые играют в теннис на разных крышах, собирает миллионы просмотров

Две жительницы итальянской Лигурии нашли оригинальный способ поддерживать спортивную форму в условиях самоизоляции. Девушки решили поиграть в теннис, находясь на крышах соседних домов.

Двадцатисекундное видео, попавшее на просторы интернета, быстро стало вирусным. В социальных сетях необычное теннисное занятие набрало уже более пяти миллионов просмотров, а в субботу ролик был размещен в официальном Twitter АТР.

Just incredible to see 💖

📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj