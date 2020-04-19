ВИДЕО: Ролик с девушками, которые играют в теннис на разных крышах, собирает миллионы просмотров

Две жительницы итальянской Лигурии нашли оригинальный способ поддерживать спортивную форму в условиях самоизоляции. Девушки решили поиграть в теннис, находясь на крышах соседних домов.

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Двадцатисекундное видео, попавшее на просторы интернета, быстро стало вирусным. В социальных сетях необычное теннисное занятие набрало уже более пяти миллионов просмотров, а в субботу ролик был размещен в официальном Twitter АТР.

По последним данным, в Италии зафиксировано 176 тысяч случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 23227 смертей, излечилось более 55 тысяч человек.