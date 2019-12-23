ВИДЕО: Российские силовики отработали учебный разгон митинга на девятиклассниках

Учения по разгону митинга, состоявшиеся в селе Новотроицкое в республике Татарстан, вызвали большой общественный резонанс, поскольку к ним привлекли девятиклассников из местной школы. Видеоролик с мероприятия на школьном дворе был опубликован одной из пользовательниц Instagram в воскресенье, 22 декабря. На кадрах видно, как подростки бегут к силовикам, изображая нападение. Правоохранители в шлемах и со щитами дают им отпор и валят ребят на снег.

Ни учащихся, ни их родителей не предупредили об учениях и формате мероприятия, сообщает онлайн-издание "МБХ медиа" со ссылкой на неназванного школьника. По его словам, ребят попросили "приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию". В день учений "директор зашел на урок и сказал выйти на улицу" после его окончания, добавил собеседник издания.

МВД России по республике Татарстан намерено провести служебную проверку после получившего широкую огласку инцидента. Учения были инициированы руководством отдела МВД РФ по Тукаевскому району Татарстана, при этом "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы" с региональным МВД, говорится в сообщении ведомства. Учащихся привлекли к мероприятию "в качестве статистов по согласованию с администрацией школы", а "действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде", добавили в МВД.

Ряд СМИ сообщили об участии в мероприятии сотрудников Росгвардии, ссылаясь на пользовательницу Instagram, разместившую видеозапись из Новотроицкого. В самом ведомстве назвали информацию об участии своих сотрудников в учениях не соответствующей действительности.