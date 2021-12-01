Видео с падением в море британского истребителя F-35 попало в соцсети
Foto: AP/Scanpix / LETA

В соцсетях появилось видео крушения британского истребителя-бомбардировщика F-35 на взлете с авианосца Queen Elizabeth в начале ноября во время учений в Средиземном море.

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На кадрах видно, как пилот катапультируется из самолета стоимостью более 130 млн долларов, после чего боевая машина погружается в море.

Министерство обороны воздержалось от комментариев по поводу этого видео, подчеркнув, что следствие продолжается. Однако теперь у военных, скорее всего, возникнут дополнительные вопросы по поводу того, как секретное видео попало в интернет.

На этом видео, размещенном в "Твиттере", самолет (скорее всего, это тот самый истребитель F-35, хотя подтверждений этому из официальных источников пока не поступало) приближается к трамплину (на авианосце это наклонная рампа, выгнутая вверх и позволяющая самолету взлетать с укороченным разбегом).

Однако вместо того, чтобы набирать скорость, истребитель начинает замедляться, а затем падает в море. При этом пилот успевает катапультироваться. Через несколько секунд после того, как самолет исчезает в волнах, в небе перед кораблем раскрывается парашют летчика.

Судя по всему, съемка велась одной с одной из собственных камер слежения авианосца.

Еще в начале месяца министерство обороны подтвердило факт крушения самолета и то, что пилоту удалось спастись.

В понедельник вечером военные сообщили, что им известно о публикации видео с крушением истребителя, и подчеркнули, что о причинах аварии судить еще слишком рано, поскольку расследование, а также попытки поднять истребитель со дна, продолжаются.

Ранее уже высказывались предположения, что авария могла произойти вследствие того, что с двигателя перед взлетом забыли снять заглушку.

Теперь, скорее всего, будет проведено и расследование того, как секретное видео могло попасть в интернет.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II - самые передовые и дорогостоящие машины, состоящие на вооружении британских ВВС. Они способны совершать вертикальную посадку как истребители-бомбардировщики Harrier ("Харриер") и совмещают стелс-технологии, которые делают их невидимыми для радаров и иных средств наблюдения, со сверхзвуковыми скоростями.

Самолеты, базирующиеся на авианосце Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), ранее выполняли боевые задания в Ираке и Сирии.

F-35 входят в состав знаменитой 617-й эскадрильи Королевских ВВС, известной как "Разрушители плотин". Ее создали в 1943 году изначально для одной миссии - разрушения трех плотин в фашисткой Германии с помощью так называемых "прыгающих бомб". Миссия эта была выполнена лишь отчасти.

Самолеты F-35 Lightning II, вариант В, были построены специально для Британии американской фирмой Lockheed Martin ("Локхид-Мартин"), они приписаны к базе Мархам в Норфолке, а пилотируют их летчики Королевских ВВС и ВМФ.

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