Скелет тираннозавра по имени "Стэн", жившего на Земле около 67 млн лет назад, продали на торгах аукционного дома Christie's за рекордную сумму - почти за 32 млн долларов при оценочной стоимости лота в 6-8 млн долларов, сообщает издание Barron's.

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Торги состоялись накануне, 6 октября, в Нью-Йорке. Christie's не раскрывает личность покупателя, однако представитель аукционного дома на пресс-конференции после торгов сказал, что компания, возможно, сделает заявление по этому поводу в ближайшее время.

Предыдущий аналогичный мировой рекорд был установлен в 1997 году, когда на торгах аукционного дома Sotheby"s был продан скелет тираннозавра по прозвищу "Сью" за 8,4 млн долларов при оценочной стоимости в $500 тыс., напоминает Barron's. Сью приобрел Музей естественной истории имени Филда в Чикаго.

"Самый полный скелет тираннозавра"

О планах Christie's выставить Стэна на торги стало известно в сентябре. Как сообщали тогда в пресс-службе аукционного дома, это "самый крупный, полный и хорошо изученный скелет тираннозавра рекса из когда-либо обнаруженных". "Скелет, возраст которого насчитывает порядка 67 миллионов лет, получил имя Стэн в честь палеонтолога, который первым обнаружил фрагмент его тазовой кости", - пояснялось в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, Стэн состоит из 188 оригинальных костей и является крупнейшим из известных скелетов тираннозавра рекса: его высота составляет порядка четырех метров, а длина - более 12 метров. Отличительной чертой Стэна также является наиболее полный из дошедших до наших дней экземпляр черепа с 58 сохранившимися зубами.

Первые фрагменты скелета были обнаружены весной 1987 года палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном. Работа по извлечению всех доступных костей скелета заняла более 30 000 часов кропотливого ручного труда.