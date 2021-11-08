ВИДЕО: сотни мигрантов идут вдоль шоссе к белорусско-польской границе (дополнено в 12.37)
Foto: AP/Scanpix/LETA

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась большая колонна мигрантов. По приблизительным подсчетам, в колонне несколько сотен человек. Они движутся к пункту пропуску "Брузги".

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Позже в Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали ситуацию. "В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — говорится в заявлении ведомства.

В ГПК также заявили, что "белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

Литовские пограничники передислоцируют силы

В связи с движением большой колонны мигрантов литовские пограничники передислоцируются силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как утверждает глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) - Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил он.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - добавил глава СОГГЛ.

В этом году в Литву из Белоруссии незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве на границе объявлена чрезвычайная ситуация.

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