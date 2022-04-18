770 раритетных ретроавтомбилей прокатились по весеннему Парижу, передает телеканал Euronews.
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Ежегодный автопробег до этого приходилось отменять несколько раз не только из-за пандемии, но и повышенного уровня загрязнения воздуха в городе.
Маршрут пролегал от Венсенского замка до Монмартра, всего около 30 километров. По данным Французской федерации ретроавтомобилей, большинство таких моделей в стране стоят менее 18 тысяч евро.
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