770 раритетных ретроавтомбилей прокатились по весеннему Парижу, передает телеканал Euronews.

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Ежегодный автопробег до этого приходилось отменять несколько раз не только из-за пандемии, но и повышенного уровня загрязнения воздуха в городе.

Маршрут пролегал от Венсенского замка до Монмартра, всего около 30 километров. По данным Французской федерации ретроавтомобилей, большинство таких моделей в стране стоят менее 18 тысяч евро.