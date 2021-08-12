ВИДЕО: Спасшийся в крушении вертолета на Камчатке сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Спасшийся после крушения Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин рассказал подробности случившегося и вспомнил, что не успел отстегнуть ремни безопасности сидевшего рядом с ним ребенка, сообщила пресс-служба правительства края.

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Он объяснил, что мало спал перед вертолетной экскурсией, и в полете заснул, поскольку в условиях плохой видимости в иллюминаторы не было ничего видно.

"Произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, рядом со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся и был сонным. Я успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета, где сверху был кусок воздуха", - рассказал он.

Он успел вдохнуть, после чего вертолет сразу заполнился водой.

Среди пассажиров был ребенок, среди спасенных он не значится, подтвердил в эфире "России 24" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Место Стрелкина было в первом ряду. Когда он отстегнулся, его затащило в кабину пилотов, и он оттуда начал выплывать наверх через разбитое стекло. По его оценке, до поверхности было от 8 до 9 метро.

Турист объяснил, что занимается фридайвингом, поэтому "в этом разбирается". Также опыт погружений помог ему не растеряться в этой ситуации, он признался, что у него "включился расфокус", и он действовал на автомате, по четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях.

Вода в озере была очень холодной, над водой был туман, видимость составляла около 20 метров, по оценке Стрелкина. Выжившие звали на помощь, а он понимал, что не может помочь даже сам себе. Он с трудом снял в воде тянувшие вниз кроссовки, пытался найти на воде какой-либо плавающий предмет, чтобы за него держаться.

Стрелкин считает, что их спасла быстрая реакция людей на берегу, поскольку первые две лодки дошли до спасшихся через пять минут. Иначе бы люди замерзли, обессилели и начали тонуть.

Стрелкина достали из воды первым, затем - гида, второго пилота и механика.

"По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", - сказал турист.

Спасатели сработали очень быстро и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье и оказали нпервую медицинскую помощь.

"Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолёта. После того, как услышали "хлопок" сразу же сели в лодки и начали плыть к нам и спасли", - рассказал Стрелкин.

Историю спасательной операции через пресс-службу заповедника рассказал участковый госинспектор Евгений Денгес. По его словам, в операции участвовали четыре инспектора.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь Аэро" упал в Курильское озеро на Камчатке утром в четверг во времят туристической экскурсии. На борту было 13 пассажиров и три члена экипажа. Выжили восемь человек. Их уже доставили в Петропавловск-Камчатский, двоих доставили в реанимацию со множественными травмами.