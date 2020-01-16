ВИДЕО: Ураган в США снес стену школы, в которой занимались ученики

Мощный порыв ветра в Северной Каролине сорвал стену местной школы. Как сообщает CBS, инцидент произошел прямо во время уроков. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Больше всего от стихии пострадал спортзал. Дети занимались физкультурой и не подозревали об опасности, когда сильный порыв ветра обрушил заднюю стену здания и принес в помещение обломки штукартурки, стекло и другой мусор, который мог поранить находившихся внутри людей.

По счастливой случайности, никто серьезно не пострадал. Трое детей были госпетализированы с легкими травмами, но были выписаны из больницы в тот же день.

Директор местной администрации пояснил, что никто не получал никаких предупреждений о возможной опасности или приближении урагана.

По данным местной метеорологической станции, причиной обвала стал микропорыв — сильное кратковременное нисходящее движение воздуха, связанное с грозовой деятельностью.