ВИДЕО: В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы из-за мер против коронавируса

Сотни заключенных совершили побег из четырех тюрем в бразильском штате Сан-Паулу в ночь на вторник, сообщают местные СМИ.

Порядка 170 заключенных полиции удалось вернуть обратно в исправительные учреждения, однако до тысячи человек могут все еще находиться сейчас на свободе. Точное число беглецов пока установить не удалось.

BREAKING: More than 1,350 inmates escape from prisons in São Paulo after tensions over coronavirus restrictions; several guards being held hostage - EFE pic.twitter.com/cbibJzaXjk