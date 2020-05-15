ВИДЕО: В Эстонии медведь перебегает дорогу прямо под носом у полицейских
Foto: Shutterstock

Вчера, 14 мая, в поле зрения видеокамеры Эстонского музея под открытым небом попал момент, когда в Какумяэ находящийся в розыске медведь перебежал через проезжую часть улицы Лыука.

Напомним, что утром 14 мая поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти недалеко от болота Ыйсмяэ были замечены медведица с медвежатами.

Полиция и спасатели развернули масштабную операцию по поимке животных, но она не принесла успеха. Предполагается, что к сегодняшнему дню животные уже покинули этот район.
Тем не менее, полиция и спасатели просят людей быть осторожными.

"Просим людей, которые находятся дома, не выходить оттуда. А людей, которым нужно идти на работу, по возможности воспользоваться машиной", — написали в пятницу утром представители Спасательного департамента в Twitter.

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