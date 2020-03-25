ВИДЕО: В Эстонии полиция начала оповещать о новых ограничениях на улицах с помощью громкоговорителя

Чтобы призвать людей к порядку и оповестить их о начавших действовать с сегодняшнего дня ограничениях передвижения, полицейские информируют людей по всей Эстонии с помощью громкоговорителя, сообщает rus.delfi.ee.

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Согласно правилам, в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек и необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

Стало известно о первом случае летального исхода в результате заражением коронавируса в Эстонии. Сегодня в Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась 83-летняя женщина, больная коронавирусом. У пациентки была хроническая сердечно-сосудистая болезнь.

К утру 25 марта коронавирус в Эстонии был диагностирован у 404 человек, за сутки это число увеличилось на 35. Всего тестов сделано 4809, в том числе за последние сутки - 768.