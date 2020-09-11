ВИДЕО: в Иордании прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов

Очевидцы сняли на видео взрыв на складе боеприпасов в иорданском городе Эз-Зарка. Кадры произошедшего были опубликованы изданием Sky News Arabiya.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На видео запечатлен момент взрыва на месте возгорания, после которого в небе над городом видны следы от взорвавшихся боеприпасов. Как сообщил государственный министр информации Иордании Амджад Адайле, причиной случившегося могло стать короткое замыкание, передает агентство Petra.

Адайле добавил, что взрыв произошел на складе с боеприпасами, у которых истек срок действия. В результате произошедшего жертв нет, заявил он.

В ряде СМИ появилась информация о минимум двух погибших и трех раненых.