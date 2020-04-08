ВИДЕО. В Италии обрушился автомобильный мост: есть пострадавшие

Автомобильный мост через реку Магра рухнул в Италии. Газета La Nazione со ссылкой на местных жителей сообщает, что на месте ощущается сильный запах газа.Упало сразу несколько секций моста, по которому проходит двухполосная дорога.

Травмы получили два водителя грузовиков, которые оказались в момент обрушения на мосту. Оба пострадавших сейчас в больнице

Инцидент произошел на границе областей Лигурия и Тоскана. В настоящее время место происшествия осматривают со спасательного вертолета и с земли.

Движение по этой дороге было официально закрыто в соответствии с правилами общенационального карантина.