ВИДЕО. В Италии обрушился автомобильный мост: есть пострадавшие
Foto: F64

Автомобильный мост через реку Магра рухнул в Италии. Газета La Nazione со ссылкой на местных жителей сообщает, что на месте ощущается сильный запах газа.Упало сразу несколько секций моста, по которому проходит двухполосная дорога.

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Травмы получили два водителя грузовиков, которые оказались в момент обрушения на мосту. Оба пострадавших сейчас в больнице

Инцидент произошел на границе областей Лигурия и Тоскана. В настоящее время место происшествия осматривают со спасательного вертолета и с земли.

Движение по этой дороге было официально закрыто в соответствии с правилами общенационального карантина.

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