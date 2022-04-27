Через два месяца после вторжения России в Украину в центре Киева в Крещатом парке под аркой Дружбы народов демонтировали монумент украинскому и российскому рабочим, который символизировал тесные связи между двумя странами, передает телеканал Euronew.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Открытие памятника состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.

О демонтаже монумента объявил мэр Киева Виталий Кличко, который лично присутствовал на церемонии. Он пообещал, что вскоре арка будет переименована в арку Свободы украинского народа.

Ранее депутаты Верховной рады Украины предложили демонтировать десятки памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР.