ВИДЕО: В порту Бейрута прогремели два мощных взрыва; количество погибших выросло до 50 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Не менее 50 человек погибли и свыше 2,5 тысяч пострадали в результате взрывов, произошедших во вторник в районе порта Бейрута, сообщает Sky News со ссылкой на ливанские власти.

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При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться. По всем больницам распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших. Взрывы вызвали ударную волну, которая нанесла значительный ущерб городу.

Больницы в ливанской столице не успевают оказывать помощь. В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.

При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

Два мощных взрыва прогремели в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN.

Кроме того, на вечер вторника Аун созвал экстренную встречу совета обороны страны, на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду, 5 августа, национальный траур по жертвам трагического происшествия.

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Интерфакс

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Интерфакс
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