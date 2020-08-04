ВИДЕО: В порту Бейрута прогремели два мощных взрыва; количество погибших выросло до 50 человек

Не менее 50 человек погибли и свыше 2,5 тысяч пострадали в результате взрывов, произошедших во вторник в районе порта Бейрута, сообщает Sky News со ссылкой на ливанские власти.
При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться. По всем больницам распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших. Взрывы вызвали ударную волну, которая нанесла значительный ущерб городу.
Больницы в ливанской столице не успевают оказывать помощь. В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.
При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.
Два мощных взрыва прогремели в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.
Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.
На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.
Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN.
Кроме того, на вечер вторника Аун созвал экстренную встречу совета обороны страны, на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду, 5 августа, национальный траур по жертвам трагического происшествия.
Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv— Charles Lawley تشارلز لأولي (@CharlesLawley) August 4, 2020
3rd video from another angle. Initial reports that explosion occurred due to accidental fire break in fireworks cache #Lebanon #Beirutpic.twitter.com/1WnCO6N0HI— Hemat (@Himat75) August 4, 2020
Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020