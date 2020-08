ВИДЕО: В порту Бейрута произошли два мощных взрыва; известно о 10 погибших

Не менее 10 человек погибли в результате мощных взрывов, произошедших во вторник в Бейруте, сообщает Sky News со ссылкой на ливанские власти.

При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на главу минздрава Ливана Хамада Хассана, в результате трагического происшествия пострадали сотни людей.

Взрывы в бейрутском порту вызвали ударную волну, которая нанесла значительный ущерб, в частности в результате взрыва были разбиты окна в зданиях города.

Два мощных взрыва прогремели в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

В результате взрывов здание посольства РФ в Бейруте получило незначительные повреждения - там были выбиты стекла. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Лебедев.

Он также сообщил, что российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv — Charles Lawley تشارلز لأولي (@CharlesLawley) August 4, 2020

3rd video from another angle. Initial reports that explosion occurred due to accidental fire break in fireworks cache #Lebanon #Beirutpic.twitter.com/1WnCO6N0HI — Hemat (@Himat75) August 4, 2020