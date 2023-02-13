ВИДЕО. В РФ произошел взрыв на магистральном газопроводе
Foto: Pexels

В Мышкинском районе Ярославской области (Россия) вечером, 13 февраля, произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего произошел пожар.

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Взрыв произошел на резервной нити подводного участка газопровода Ухта — Торжок через Волгу в Ярославской области (примерно в 200 км к северу от Москвы). Об этом сообщил местный губернатор Михаил Евраев.

По информации МЧС РФ, на участке газопровода в районе деревни Еремейцево произошла утечка.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Газопровод Ухта — Торжок предназначен для транспортировки природного газа с полуострова Ямал до Северного потока объемом 45 млрд куб. м в год.

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