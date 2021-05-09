ВИДЕО: ВМС США обнаружили в Аравийском море партию новейшего российского и китайского оружия

Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия современного оружия российского и китайского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.
Незаконный груз перевозило судно без опознавательных знаков, которое было досмотрено американцами 6 и 7 мая. "Тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56" и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов", — приводит ТАСС сообщение ВМС США.
На борту также были найдены современные оптические прицелы.
Американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно, и откуда оно вышло. Его экипаж после допроса отпустили.
В Twitter ВМС США опубликовали видео груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе.
Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.
Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021