ВИДЕО: ВМС США обнаружили в Аравийском море партию новейшего российского и китайского оружия
Foto: Reuters/Scanpix

Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия современного оружия российского и китайского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

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Незаконный груз перевозило судно без опознавательных знаков, которое было досмотрено американцами 6 и 7 мая. "Тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56" и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов", — приводит ТАСС сообщение ВМС США.

На борту также были найдены современные оптические прицелы.

Американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно, и откуда оно вышло. Его экипаж после допроса отпустили.

В Twitter ВМС США опубликовали видео груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе.

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