ВИДЕО. Взрыв и сильный пожар в Домодедово: что известно

В городе Домодедово Московской области прогремел взрыв и начался пожар, сообщают российские телеграм-каналы, издание Astra и государственное информагентство "РИА Новости".

По данным "РИА Новости", которое ссылается на МЧС России, пожар произошел на территории автосервиса, площадь возгорания — 1 тыс. кв. м.

Astra публикует видеозаписи очевидцев, на которых видно сильное пламя и большой столб дыма.

"В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, вл. 1, стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", — сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

В МЧС уточнили, что горит автосервис. Причина пожара неизвестна.

В районе места возгорания находится несколько автосервисов, мастерских и автомоек.

Аэропорт "Домодедово" находится примерно в 10 км от этого места.

В телеграм-каналах распространяется информация, что местные жители якобы слышали звуки, похожие на работу средств ПВО, однако подтверждения этих данных нет. Также сообщается, что взорваться могли газовые баллоны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город этой ночью пытались атаковать два ударных беспилотника, которые были сбиты средствами ПВО.

"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал он в телеграме.

Прошлой ночью, как сообщал Собянин и российское Минобороны, два дрона были сбиты около города Домодедово и в районе Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Early on Thursday, in Russia an auto repair shop caught fire in Domodedovo outside #Moscow. It all happened near one of the major Russian airport. pic.twitter.com/5NdjSGTbbG