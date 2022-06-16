ВИДЕО: Загорелось крупнейшее в России газовое месторождение
Foto: Ekrānuzņēmums

В Ямало-Ненецком автономном округе загорелось крупнейшее в России газовое месторождение, сообщает Рен ТВ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ночью на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошел разрыв трубы 1400мм.

На кадрах, снятых очевидцами, видны языки пламени высотой в десятки метров.

Пожар подтвердили в пресс-службе "Газпром добыча Уренгой". "Возгорание ликвидировано, происшествие не повлияло на выполнение плановых показателей добычи газа", — заявили они.

Телеграм-канал "Газ-батюшка", однако, отмечает, что пожар только локализован, а не ликвидирован, и делится новым видео пожара.

Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
За кулисами Wolt: история ресторанной команды