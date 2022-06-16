ВИДЕО: Загорелось крупнейшее в России газовое месторождение

В Ямало-Ненецком автономном округе загорелось крупнейшее в России газовое месторождение, сообщает Рен ТВ.
Ночью на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошел разрыв трубы 1400мм.
На кадрах, снятых очевидцами, видны языки пламени высотой в десятки метров.
Пожар подтвердили в пресс-службе "Газпром добыча Уренгой". "Возгорание ликвидировано, происшествие не повлияло на выполнение плановых показателей добычи газа", — заявили они.
Телеграм-канал "Газ-батюшка", однако, отмечает, что пожар только локализован, а не ликвидирован, и делится новым видео пожара.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире.