Виды на жительство законно находящихся в Эстонии граждан России анулированы не будут
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Как заявил министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани, виды на жительство законно находящихся в Эстонии граждан России анулированы не будут, сообщила в понедельник BNS пресс-служба МВД. "Мы не будем аннулировать виды на жительство законно находящихся в Эстонии граждан России",- заявил министр.

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Министр внутренних дел Яани подчеркнул, что распространяющиеся в последние дни слухи о лишении граждан России вида на жительства не имеют никаких оснований. По словам Яани, находящиеся в Эстонии на законных основаниях и проживающие здесь граждане России не должны беспокоиться.

„Эстония — демократическое государство и обеспечивает права всех жителей. Согласно закону об иностранцах, можно аннулировать или не продлить вид на жительство лишь тем, кто нарушил условия вида на жительство. Скажу еще раз — законопослушным людям нечего опасаться", — сказал министр.

„Жители Эстонии держатся вместе, их не разделяют по гражданству, языку или национальности. Все, чего мы желаем, — чтобы живущие здесь люди берегли Эстонию и относились к государству с уважением. Вне зависимости от гражданства жители Эстонии едины, это показали события последних дней, предложения помощи и выступления", — добавил Яани.

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