"Википедию" оштрафовали на 5 миллионов рублей за отказ удалить статьи о войне в Украине

В Москве мировой судья Таганского района оштрафовал на 5 миллионов рублей фонд «Викимедиа» за отказ удалить несколько статей из «Википедии», посвященных войне в Украине, и две статьи о порохе. Об этом со ссылкой на РИА «Новости» пишет издание "Холод".
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Решение принято по двум протоколам, составленным Роскомнадзорм по по части 2 статьи 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта информации по требованию властей.
Телеграм-канал "Википедия. Неофициально" привел список статей, которые требовали удалить российские власти:
- Вторжение России на Украину (2022);
- Битва за Киев (2022);
- Военные преступления в период вторжения России на Украину;
- Обстрел больницы в Мариуполе;
- Разрушение Мариупольского театра (2022);
- Резня в Буче.
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