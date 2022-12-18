Виктор Бут выступил в Луганске и сравнил свое возвращение в Россию с Донбассом
Foto: EPA/LETA

Вернувшийся в Россию из США в начале декабря в рамках обмена заключенными Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в самопровозглашенной ЛНР. Бут вступил в партию вскоре после возвращения в Россию.

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Сообщение о съезде и комментарии Бута опубликовал в своем телеграм-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Обращаясь к присутствовавшим в зале, Бут заявил, что они вдохновляли его в течении восьми лет, "позволив вернуться на родину как и весь Донбасс вернуться в Россию".

В комментарии, который Бут дал пресс-службе ЛДПР, он сказал, что о его будущем "пока рано говорить".

"Надо познакомиться, надо понять, что произошло за 14 лет моего отсутствия в стране", - сказал он.

Ранее российские СМИ писали, что ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Бута в довыборах в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу в 2023 году. В ответ на это в партии заявляли, что "время все покажет", и призывали "ничего не додумывать".

Виктор Бут отбывал двадцатипятилетний срок в США за заговор с целью убийства американцев и официальных лиц США, торговлю оружием и пособничество террористической организации. В начале декабря его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.

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BBC News Русская служба:

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