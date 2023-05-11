Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом

Во время выступления Виктора Шендеровича в Вильнюсе не обошлось без инцидента. Перед его началом активисты устроили пикет у здания театра Вайдилос, где проходил "Концерт Иностранного Агента". А в антракте, когда российский писатель и сатирик вышел к участникам пикета, его облили кетчупом

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В акции принимали участие несколько литовских, украинских и российских активистов, которых возмутило высказывание Шендеровича с отсылкой на эфир "Дождя" о "наших мальчиках" и уплата 1,5 миллиона рублей по иску Евгения Пригожина в рамках судебного разбирательства о защите чести и достоинства.

Судя по видео и фото, человек, обливший В. Шендеровича кетчупам, похож на российского активиста из Петербурга Влада Шипицина. "Большое спасибо за содержательный диалог", — сказал Шендерович.

В прошлом году участник группы "Мирное сопротивление" покинул Россию и запросил политическое убежище в Литве.

Шендерович выступает против российского вторжения в Украину, является членом "Антивоенного комитета России", объявлен в России "иностранным агентом".

Foto: Delfi lt