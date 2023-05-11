Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом

Во время выступления Виктора Шендеровича в Вильнюсе не обошлось без инцидента. Перед его началом активисты устроили пикет у здания театра Вайдилос, где проходил "Концерт Иностранного Агента". А в антракте, когда российский писатель и сатирик вышел к участникам пикета, его облили кетчупом
В акции принимали участие несколько литовских, украинских и российских активистов, которых возмутило высказывание Шендеровича с отсылкой на эфир "Дождя" о "наших мальчиках" и уплата 1,5 миллиона рублей по иску Евгения Пригожина в рамках судебного разбирательства о защите чести и достоинства.
Судя по видео и фото, человек, обливший В. Шендеровича кетчупам, похож на российского активиста из Петербурга Влада Шипицина. "Большое спасибо за содержательный диалог", — сказал Шендерович.
В прошлом году участник группы "Мирное сопротивление" покинул Россию и запросил политическое убежище в Литве.
Шендерович выступает против российского вторжения в Украину, является членом "Антивоенного комитета России", объявлен в России "иностранным агентом".
Петербургский активист Владимир Шипицын в майке "Азова" и с украинским флагом облил кетчупом сатирика Виктора Шендеровича в Вильнюсеhttps://t.co/SXx5Q0jDce— Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2023
📷: delovsky / Telegram pic.twitter.com/Na5d7HyYtO