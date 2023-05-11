Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом
Foto: DELFI.lt

Во время выступления Виктора Шендеровича в Вильнюсе не обошлось без инцидента. Перед его началом активисты устроили пикет у здания театра Вайдилос, где проходил "Концерт Иностранного Агента". А в антракте, когда российский писатель и сатирик вышел к участникам пикета, его облили кетчупом

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В акции принимали участие несколько литовских, украинских и российских активистов, которых возмутило высказывание Шендеровича с отсылкой на эфир "Дождя" о "наших мальчиках" и уплата 1,5 миллиона рублей по иску Евгения Пригожина в рамках судебного разбирательства о защите чести и достоинства.

Судя по видео и фото, человек, обливший В. Шендеровича кетчупам, похож на российского активиста из Петербурга Влада Шипицина. "Большое спасибо за содержательный диалог", — сказал Шендерович.

В прошлом году участник группы "Мирное сопротивление" покинул Россию и запросил политическое убежище в Литве.

Шендерович выступает против российского вторжения в Украину, является членом "Антивоенного комитета России", объявлен в России "иностранным агентом".

Виктора Шендеровича в Вильнюсе облили кетчупом
Foto: Delfi lt
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Venipak – стабильное рабочее место!
Как появились пакоматы?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года