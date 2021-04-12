Вильнюс: мужчина пришел в Depo в маске клоуна и получил штраф 500 евро

Маска клоуна не помогла избежать ответственности — полиция выписала штраф в размере 500 евро покупателю, который пришел в торговый центр Depo в Вильнюсе без защитной маски, закрывающей лицо и нос. Вильнюсский окружной суд признал решение полиции законным и справедливым.

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Привлеченный к административной ответственности Дмитрий из Вильнюса был убежден, что не совершал вменяемого ему нарушения, и стал искать справедливости в судах.

По данным дела, Дмитрий прибыл в магазин Depo в районе Фабийонишкес около 14.30 4 октября прошлого года, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение, которое предполагало ношение защитных масок в общественных местах. Мужчина сразу привлек внимание охранников — маску на лицо не надевал.

Клиента предупредили о возможном нарушении, поэтому Дмитрий покинул торговый центр, никого не дожидаясь. Но вскоре вернулся — лицо его закрывала маска клоуна. Поведение мужчины шокировало сотрудников магазина — они заявили, что маска не подходит, вместо этого предложили купить продававшиеся там медицинские маски для лица, но Дмитрий отказался, заявив, что маска клоуна, которую он носит, закрывает и нос, и рот.

Поскольку покупатель не пошел на компромисс, сотрудники магазина обратились за помощью в полицию. Глава отдела продаж Depo передал полиции заявление о том, что покупатель вошел в магазин без защитной маски.

"Покупателя предупредили о необходимости ношения маски, но он вышел из магазина и вернулся с маской клоуна, а когда ему предложили купить защитную маску, мужчина категорически отказался покупать и надевать маску", — сказал сотрудник магазина.

Оценив обстоятельства происшествия, сотрудники полиции Вильнюсского уезда составили протокол административного проступка для Дмитрия и выписали ему минимальный предусмотренный законом штраф в размере 500 евро за невыполнение обязательств, наложенных во время чрезвычайной ситуации.

По словам сотрудников полиции, Дмитрий не выполнил требования министра здравоохранения — руководителя службы чрезвычайных ситуаций государственного уровня, поскольку все лица, находящиеся в замкнутом пространстве, должны носить средства защиты, закрывающие нос и рот из-за риска распространения Covid-19.

Житель Вильнюса, не согласный с решением полиции, обратился в суд с просьбой об отмене наложенного на него наказания.

Нарушитель признался, что не надевал маску, когда впервые пришел в магазин Depo, но, получив замечание охранника, якобы без промедления покинул магазин и вернулся в него, надев средства защиты, закрывающее нос и рот. Дмитрий усомнился в том, действительно ли он был обоснованно признан виновным в совершении административного правонарушения.

Судья Вильнюсского окружного суда Виргиния Пакальните-Тамошюнайте заявила, что нарушение, совершенное Дмитрием, было очевидным, поэтому решение следователя полиции оставлено без изменений.

Кроме того, суд отметил, что менее чем через две недели после нарушения Дмитрий совершил новое аналогичное нарушение — в общественном месте, находясь в группе из четырех человек, также не носил средства защиты, закрывающие нос и рот.

По мнению суда, административное наказание, наложенное на Дмитрия, адекватно серьезности совершенного им проступка и не считается ограничивающим права человека больше, чем это необходимо.

"Нет никаких юридических оснований для того, чтобы рассматривать правонарушение как незначительное или не представляющее реальной опасности для безопасности окружающих, не говоря уже о благоприятном обстоятельстве в контексте меньшего наказания, тем более что Управление полиции наложило минимальный штраф, — подчеркнула судья. — Приговор Дмитрию В. был должным образом индивидуализирован, он не слишком мягкий и не слишком суровый, он соответствует характеру нарушения, личности правонарушителя, критериям справедливости и разумности".