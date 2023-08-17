Вильнюсский университет уволил профессора из РФ. Утверждается, что он публично отрицал советскую оккупацию стран Балтии

Вильнюсский университет расторгает трудовой договор с российским ученым Андреем Десницким, в прошлом году ставшим сотрудником учебного заведения. Об этом сообщает LRT со ссылкой на декана филологического факультета ВУ Миндаугаса Кветкаускаса.

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Хотя академические интересы Десницкого сфокусированы на библеистике, он также на протяжении многих лет публикует тексты на исторические и политические темы. В частности, журналисты обнаружили на портале "Правмир" опубликованную в 2012 году заметку "Советская Прибалтика: что это было?" за авторством ученого. В этом тексте Десницкий отрицал оккупацию стран Балтии со стороны СССР.

"Как ни абсурдно это звучит, но танки вошли в Ригу, Таллин и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года это был польский город) с полного согласия местных властей. Ни армия, ни население не оказывали ощутимого сопротивления, и многие радостно встречали Красную Армию, видя в ней освободительницу от диктатуры правых националистов. […] Формально говоря, при Красной армии было больше свободы, потому что до ее прихода выборы вообще не назначались", — цитирует заметку LRT.

LRT подчеркивает, что заметка Десницкого на "Правмире" — не единственный текст, в котором ученый высказывает подобные утверждения.

"Если бы я писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: "Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали". Это там сказано, и я до сих пор так считаю. А все остальное, о чем я там тогда писал, я вижу совершенно иначе 11 лет спустя", — написал Десницкий в Facebook после выхода публикации LRT. Он также принес извинения "тем, кто готов их принять" и поблагодарил Литву, коллег и друзей "за всё, что они дали".

В июне исследователь уже попал в центр скандала, когда его заподозрили в оправдании аннексии Крыма. Десницкий признал, что до 2014 года поддерживал идею присоединения полуострова к России, однако подчеркнул, что проведенный Кремлем "референдум" был незаконным. "Единственное, что я сказал, так это что референдум мог бы стать возможностью посмотреть, как люди отнесутся к этому, к какому государству они хотят принадлежать, но это всегда решается законами конкретного государства. […] Все должно быть решено на основе добросовестного соглашения, без угроз, без принуждения. Поэтому я категорично оцениваю то, что было сделано с Крымом, Донбассом, и то, что происходит в Украине", — говорил он LRT.

Ректор Вильнюсского университета Раймундас Балчюнайтис тогда заявил, что дело о приеме российского филолога на работу должно быть рассмотрено заново. "Участие членов университетского сообщества в российской пропагандистской деятельности неприемлемо. Здесь однозначно вопросов нет. Эта ситуация должна быть тщательно расследована, и, если есть сомнения, на эти вопросы нужно ответить", — сказал он корреспонденту LRT.

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Десницкий — филолог, специалист по библеистике, профессор Российской академии наук. В феврале 2022 года он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением вторжения в Украину. С осени прошлого года ученый работал на кафедре славистики Вильнюсского университета в должности старшего научного сотрудника.