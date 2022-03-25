Виновные в убийстве девушки на ул. Гертрудес в Риге получили 15 лет тюрьмы

Суд Латгальского предместья Риги сегодня признал двух мужчин виновными в убийстве молодой девушки, которая была выброшена из окна, приговорил их к 15 годам лишения свободы и обязал выплатить матери погибшей компенсацию в размере около 100 000 евро.

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Первоначально суд приговорил Мариса Швабе и Андрея Драгильса к 18 годам лишения свободы с тремя годами надзора полиции, но, учитывая длительность судебного разбирательства, было решено сократить срок до трех лет. Суд приговорил обоих мужчин к 15 годам лишения свободы с 2,5 годами полицейского надзора. Первое судебное заседание по этому делу состоялось около шести лет назад — в феврале 2016 года.

Осужденные должны выплатить моральную компенсацию матери погибшей молодой женщины — 80 000 евро, а также материальную компенсацию в размере 20 501 евро.

Мать погибшей девушки Ина Мейя сказала агентству LETA что удовлетворена решением суда, и заявила, что все эти годы боролась за справедливость, а не за компенсацию. Она заявила, что оба осужденных — безработные и никакой компенсации она, скорее всего, не получит.

В обвинительном заключении указано, что в день убийства двое обвиняемых и погибшая вместе употребляли спиртные напитки, но позже между ними возникла ссора. Мужчины схватили женщину и выбросили ее с пятого этажа.

Обвиняемые не признали себя виновным в совершении преступления. Потерпевшие требовали возмещения ущерба в размере более 510 000 евро и 303 000 евро. Эти требования были отклонены.

Швабе был другом жертвы, у женщины были с ним отношения, а Драгильс — его знакомым. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье 117, ч. 10 Уголовного закона — убийство, совершенное группой лиц. За это преступление предусмотрено пожизненное заключения или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мать погибшей рассказала LETA, что в течение многих лет следствие ориентировалось только на версию о самоубийстве, хотя уже в 2008 года она была исключена материалами дела — трасологической экспертизой, следственным экспериментом и проверкой одного из обвиняемых на полиграфе.