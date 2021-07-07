Вирусолог: в Эстонии умерли несколько детей с Covid-19

Для развития коллективного иммунитета в Эстонии необходимо вакцинировать и детей, заявил порталу rus.Delfi.ee вирусолог Андрес Меритс. В стране уже умерли несколько детей, заразившихся коронавирусом.

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Меритс считает, что цель правительства Эстонии к осени вакцинировать 70% взрослого населения слишком низкая. Для достижения коллективного иммунитета к Covid-19 необходимо привить 95% взрослого населения, а также детей.

”В Эстонии несколько детей умерли с Covid, а некоторые и из-за Covid”, — сказал Меритс. Профессор уверен, что третья волна обязательно наступит и, может быть, даже раньше осени. А начнется она из-за тех, кто не вакцинирован.

Сферы деятельностью, которые зависят от отсутствия ограничений в стране, должны, по мнению Меритса, подчеркивать, что их деятельность возможна только благодаря вакцинации. ”Если человек не хочет вакцинироваться, значит, не хочет ходить в спа, кино или театр. Но я лично считаю, что не имеет смысла вводить ограничения для защиты тех, кто сам себя решил не защищать”.

Профессор в разговоре с порталом раскритиковал организацию процесса вакцинации в Эстонии. Сейчас темп вакцинации снижается, отчасти из-за снижения чувства опасности, отчасти из-за того, что процесс крайне неудобный. Например, дочери Меритса нужно ехать в другой город за второй дозой, рассказал профессор. Кроме того, правительство не рассылает информацию о вакцинации на дом, не распространяет листовки.

Как уже сообщалось, в Эстонии снова начала расти заболеваемость Covid-19. За неделю количество случаев выросло на 37,6%, заболевают в основном непривитые, молодые люди. В стране теперь доминирует “дельта” вариант.