Вирусолог заявил о положительных тенденциях в борьбе с Covid-19 в Германии

Институт Роберта Коха, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, фиксирует положительную динамику в преодолении эпидемии Covid-19 в Германии, но четкого указания на то, что число зараженных снижается, по-прежнему нет, сообщил 14 апреля глава научного учреждения Лотар Вилер.

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"Цифры показывают положительные тенденции", — сказал он журналистам в Берлине. По данным института, 68 тысяч 100 человек, заразившихся коронавирусом в Германии, выздоровели. "Это примерно половина заболевших", — отметил Вилер.

На 14 апреля 125 тысяч 98 человек в Германии заражены коронавирусом, это на 2 тысячи 82 человека больше, чем было зарегистрировано накануне. 2 тысячи 969 человек с коронавирусом скончались.

Вилер, однако, указал, что из-за того, что последние четыре дня в Германии были выходными, статистических данных в институт поступило меньше.