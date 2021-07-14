Визит Меркель в США: возвращение к трансатлантической гармонии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Отношения ФРГ и США переживали не лучшие времена при Трампе. На встрече в Вашингтоне Ангела Меркель и Джо Байден хотят придать им новый импульс, несмотря на расхождения по некоторым вопросам.

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Говорят, однажды Генри Киссинджер спросил: "Кому мне звонить, когда хочу поговорить с Европой?". И хотя бывший госсекретарь США по сей день отрицает, что когда-либо задавал такой вопрос, в последние годы высокопоставленные политики из США, желавшие обсудить важные европейские темы, чаще всего звонили Ангеле Меркель.

Канцлер Германии, представитель консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) на международной политической арене считается уважаемой фигурой и стабильной величиной. Но теперь, после 16 лет пребывания у власти, она стала лишь дежурным главой правительства — до выборов в бундестаг 26 сентября. Меркель решила больше не баллотироваться в канцлеры, так что Соединенным Штатам скоро придется звонить по новому телефонному номеру.

Новое сближение после президентства Трампа


Однако время еще есть. В оставшиеся до ухода с поста месяцы Меркель совершит, вероятно, последнюю крупную внешнеполитическую поездку — через Атлантический океан в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден пригласил ее посетить Белый дом 15 июля. Обе страны хотят придать новый импульс германо-американским отношениям, которые переживали не лучшие времена при предшественнике Байдена Дональде Трампе.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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