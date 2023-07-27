Визит Шойгу в Северную Корею: Ким Чен Ын показал свои ракеты и беспилотники

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России. Пхеньян пригласил российскую делегацию во главе с Сергеем Шойгу, а также китайских официальных лиц для участия в праздновании в Пхеньяне 70-летия окончания Корейской войны.

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Среди представленных вооружений — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон". Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо.

На выставке были представлены и два беспилотника новой конструкции — в том числе напоминающий основной наступательный ударный дрон, используемый ВВС США, сообщает NK News.

Об этом рассказывают и российские государственные СМИ. По внешнему виду беспилотники напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет РИА "Новости". Шойгу и Ким Чен Ын также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты, танки, бронетехнику, передает RT.

Визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину и подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины. Еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия.

Пхеньян и Москва категорически отрицают это.

В марте США заявляли, что, по их разведданным, Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается, в обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения войны.

В Северной Корее наблюдается острая нехватка продуктов питания, которую усугубляет закрытие границ и строгие международные санкции, введенные из-за ядерной программы страны.

Государственное агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.

"Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы", — говорится в сообщении ЦТАК.

Ожидается, что визит делегаций Китая и России завершится в четверг масштабным военным парадом.

КНДР впервые принимает иностранные делегации после пандемии коронавируса. В последний раз Пхеньян приглашал делегатов иностранных правительств на военный парад в феврале 2018 года.

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После того, как Северная Корея в начале 2020 года закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение Covid-19, власти страны не проводили никаких встреч с представителями иностранных государств на своей земле. Были прерваны и торговые связи, включая импорт товаров первой необходимости.

Возможно, тот факт, что сейчас в страну пригласили иностранных гостей, говорит о том, что Пхеньян готовится снять свои жесткие пограничные ограничения, считают аналитики.