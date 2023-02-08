Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты. В среду президент Украины находится с визитом в Лондоне, он уже встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III в Букингемском дворце.

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Зеленский обращался к депутатам обеих палат парламента в Вестминстерском холле — историческом здании, где проходят важные государственные мероприятия. В числе прочего именно здесь проходило прощание британцев с королевой Елизаветой II.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!" — призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: "Крылья за свободу".

До этого самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед, где его встретил британский премьер-министр Риши Сунак.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В парламенте Зеленского приветствовали продолжительными овациями и пригласили его на сцену со словами "Слава Украине!", которые спикер парламента произнес на украинском.

Среди зрителей, помимо действующего премьера Риши Сунака, были также предыдущие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Бориса Джонсона Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку в том момент, когда "это казалось невозможным". Поблагодарил он и нынешнего премьера за продолжение политики единства с Украиной.

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь "новое зло поднимает голову". Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Прямо во время выступления Зеленский вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из самых признанных и успешных, по словам украинского президента, украинских пилотов. Он назвал его символом продолжения совместной борьбы в небе: "В Британии король — пилот военно-воздушных сил, но сегодня в Украине каждый пилот ВВС — король".

Зеленский имел в виду, что в годы службы в армии в 1970-х годах король Карл III был военным пилотом.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" — сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев "за вкусный английский чай". "Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты", — заявил Зеленский.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В среду Лондон объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки "непрактичными", объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

25 символических минут



Ирена Таранюк, Украинская служба Би-би-си

Над офисом британского премьер-министра флаг Украины висел неподвижно, потому что февральское утро выдалось на удивление солнечным и безоблачным. Десятки журналистов и операторов ждали на морозе приезда политика, популярности которого среди британцев могут позавидовать лидеры всех местных политических партий — президента Украины Владимира Зеленского.

Детали визита стали известны в последнюю минуту, и стало понятно, что по значению приезд Владимира Зеленского не уступает государственному визиту. Президент Украины не только выступает в парламенте, который называют "матерью мировых парламентов", но и встречается с королем Карлом III.

Среди британских парламентариев украинский президент заслужил репутацию хорошего оратора, когда во время беспрецедентного обращения к Палате общин сразу после российского вторжения он горячо процитировал военную речь Уинстона Черчилля — "Мы никогда не сдадимся!"

О том, что президент Украины уже близко, можно было догадаться, когда на пороге Даунинг-стрит, 10, начали расстилать красный коврик, а упитанный местный кот-мышелов Ларри лениво осмотрел журналистскую братию.

Кортеж с президентом Украины приехал на Даунинг-стрит чуть больше, чем через час после его приземления в аэропорту Станстед.

Зеленского в традиционном уже камуфляже встретил премьер-министр Риши Сунак. Рукопожатие на пороге, несколько жестов — и громкие аплодисменты работников канцелярии премьера, как только открылась дверь резиденции на Даунинг-стрит.

Все, кого впустили внутрь, бросились через другую дверь в комнату с тем самым камином, где фотографируют рукопожатия высоких гостей. Официальные приветствия, слова Риши Сунака о том, что он рад видеть в Лондоне "друга Владимира", слова благодарности украинскому президенту за поддержку — и все.

Визит президента Украины на Даунинг-стрит продолжался неполных 25 минут. Далее — парламент, Букингемский дворец и поездка на базу, где украинских военных обучают управлять танком Challenger-2.

А на Даунинг-стрит привычно свернули ковер и выпустили кота Ларри. Кажется, он один не беспокоится о высоком госте.

Вторая поездка за время войны



Перед выступлением Зеленского в парламенте проходила сессия вопросов-ответов парламентариев с премьер-министром Риши Сунаком, которая началась с приветствия "Слава Украине!" на украинском от одного из депутатов.

Сунак отметил, что целью Британии остается победа Украины на поле боя в этом году, добавив, что путинская агрессия не может и не будет продолжаться. Он заявил, что Великобритания является ведущим европейским союзником Украины в НАТО, страна продолжает наращивать военную поддержку и будет едина с Украиной до тех пор, пока Путин и его "неспровоцированная агрессия" не потерпит поражение.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

Новые санкции



Британские власти также объявили о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто "помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины".

Так, под санкции попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик беспилотников ZALA Aero.

Список также пополнился восемью россиянами, которых связывают с личной властью и богатством Путина — бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа "Регнум" Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих — давняя знакомая Владимира Путина, которая владеет долей в банке "Россия". Российские независимые СМИ называют ее матерью внебрачной дочери Путина.

В четверг Зеленского также ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.

В марте прошлого года Зеленский обращался к британскому парламенту по видеосвязи. Это было первое в истории выступление иностранного лидера непосредственно в зале заседаний Палаты общин.

Какую военную поддержку Британия оказывает Украине



С февраля прошлого года Великобритания направила военную помощь Украине на сумму 2,3 млрд фунтов и таким образом стала вторым по масштабам поддержки Киева государством после США. Британское правительство обещает, что в этом году размеры помощи будут такими же.

Британия также ввела санкции против России и приняла более 100 тыс. беженцев из Украины.

В числе военного оборудования, предоставленного Украине Великобританией: