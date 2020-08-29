Владимир Путин наградил Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил дизайнера, генерального менеджера одноименной дизайн-студии Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации, пишет РБК.

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В документе написано, что Лебедев получил награду "за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Всего награду за развитие интернета получили восемь человек, среди них также гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская.

Артемий Лебедев принял участие в агитационном ролике за поправки в Конституцию России, который снял телеканал RT. Артисты и общественные деятели зачитывали преамбулу Конституции, которая заканчивалась фразой "Мы принимаем Конституцию Российской Федерации". За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и напомнили ему слова про отказ от участия в "политических передрягах". Позже в своем Telegram-канале Лебедев объяснил, что снялся в ролике еще до внесения поправки об обнулении президентских сроков. Он отмечал, что такое не может одобрить "ни один здравомыслящий человек".