Владимир Путин написал статью про проект "анти-России". Откуда взялось это понятие?

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля сразу на двух языках. В ней президент России представил свое видение истории двух стран со времен Древней Руси и до новейшего времени. В финальной части статьи Владимир Путин восемь раз упомянул проект "анти-России", который страны Запада, по его мнению, пытаются реализовывать на территории Украины. Русская служба Би-би-си поговорила с автором теории, которую теперь развивает президент России.

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"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", — утверждает в своей статье Владимир Путин. Отсылка к книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия" считывается легко.

Но что такое проект "анти-Россия"? Например, именно им президент России объясняет войну на востоке Украины: "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", — описывает он события тех времен, не упоминая, что непосредственно боевые действия в регионе начались с захвата города Славянск группой вооруженных людей во главе с россиянином Игорем Стрелковым.

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", — утверждает Владимир Путин. "В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость" — также уверен он.

Когда появилась "анти-Россия"?



Впервые о существовании такого "масштабного проекта" в 2010 году сообщило издание "Столетие.ру" в статье "Грузию спасут фермеры из ЮАР". Там сообщалось, что проект "анти-России" в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили. Но тогда эта история развития не получила и на какое-то время умерла.

В 2011 году издательство "ЭКСМО" запустило серию "Проект АнтиРоссия", в рамках которой вышло семь конспирологических книг с такими названиями как "Доктрина Даллеса в действии" или "Збигнев Бжезинский: сделать Россию пешкой".

Но настоящее признание пришло к "проекту" спустя год. Сначала в августе 2012 года депутат первых трех созывов Верховной рады от Прогрессивной социалистической партии Украины Владимир Марченко опубликовал в агентстве Regnum статью "Остаюсь с обманутым народом, в борьбе за союз Украины с Россией и Белоруссией".

"С 2002-го года в геополитическом конфликте Украину руками продажных политиков и олигархов, США и НАТО взяли в жесточайшие клещи для реализации политического проекта "анти-Россия — Украина в НАТО", — писал политик. — С этого времени и я, и мои политические соратники по ПСПУ и Партии "Киевская Русь" попали в условия жесточайшей клеветы, дискриминации и политической изоляции".

А 2 октября того же 2012 года на сайте журнала "Однако", издававшегося нынешним пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым, появилась колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина "США нужна анти-Россия. А никаких Украин не надо". За последующие девять лет Вершинин написал еще несколько десятков колонок в разных изданиях и постов в своем "Живом Журнале", рассказывая про проект "анти-Россия", но хватить могло и одной, самой первой.

Уже 11 октября 2012 года в государственной думе прошли экспертные парламентские слушания, собранные по инициативе депутата от "Единой России" Евгения Федорова. Выступая на них, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Степан Сулакшин рассказал слушателям, что "Путин постепенно купирует представителей проекта "анти-Россия", но пока это капля в море".

Сейчас Владимир Марченко говорит, что хотя никаких контактов ни с Путиным, ни с администрацией президента России нет ни у него, ни у партии, "обстоятельства и политика, проводимая украинской властью, дает основания к таким выводам президенту России, социологам, экспертам, политологам".

"Это их личные выводы. Да, они совпали с теми анализами, выводами, которые делал я лично и лидер нашей партии Наталья Витренко, — прокомментировал Марченко публикацию статьи на сайте Кремля. — Исторические моменты, задачи внешних колонизаторов Украины в идеологическом плане состояли в том, чтобы превратить Украину в "анти-Россию". Поэтому я согласен с таким выводом президента Путина — не потому, что он это сейчас написал, а потому, что это совпадает с нашими политологическими, историческими исследованиями задолго до того, как Путин проснулся".

В свою очередь Лев Вершинин теперь живет в Испании и говорит: "Я был первый, кто ввел это понятие в такой блоговый язык. Так вышло, что я придумал "анти-Россию", но я не могу поставить на нее копирайт, могу только написать в своем ЖЖ: "А я же говорил!" Кто я такой на фоне Путина? Просто последние 17-18 лет я кормлю свою семью тем, что неплохо угадываю, что потом будет происходить".

Он уверен, что страны Запада и правда реализуют такой проект против России: "Существует Россия. Это не страна, не государство — это некая цивилизационная модель. Есть четкая тенденция: развалить и разорвать на куски эту модель. Об этом еще дедушка Бжезинский говорил. Будучи оторванными друг от друга, они обречены сражаться. Украина, исходя этой из логики, не может быть ничем, кроме как тараном и молотом против России", — сказал Вершинин в разговоре с Би-би-си.

Теория строится вокруг знаменитой цитаты Збигнева Бжезинского из его статьи "Преждевременное партнерство", вышедшей в 1994 году: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".

Но Вершинин уверяет, что теорию "анти-России" придумал даже не сам Бжезинский, а его предшественники: первый лидер Польши после распада Российской империи Юзеф Пилсудский, а еще до него — живший в XIX веке польский этнограф и историк Францишек Духиньский, выдвинувший теорию об азиатском происхождении русского народа.

Теперь мысли, которые Вершинин публиковал в своем ЖЖ в 2012 году, на сайте Кремля развивает Владимир Путин: "Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы — это настоящие славяне, а русские, "московиты" — нет. Подобные "гипотезы" стали все чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами. С конца XIX века австро-венгерские власти подхватили эту тему — в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции".

А пока Вершинин продвигал теорию о проекте "анти-России" только в колонках и ЖЖ, в июле 2013 года — за три месяца до начала революции в Киеве и за восемь — до аннексии Крыма — в московском МГИМО прошла конференция, представить которую в 2021 году просто невозможно.

Сопредседателями конференции стали депутат Верховной рады от "Партии регионов" Сергей Кивалов и спикер Госдумы, а ныне глава СВР Сергей Нарышкин. О реалиях и перспективах российско-украинских отношений там собрались поговорить будущий президент Украины Петр Порошенко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер Компартии Украины Петр Симоненко и советник президента Путина Сергей Глазьев, руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский и генеральный конструктор "Антонова" Дмитрий Кива.

"Я не буду оригинален и начну со слов благодарности организаторам за возможность диалога, за возможность лучше слышать и понять друг друга, тем более когда этот диалог проходит в святых для меня стенах Московского государственного института международных отношений, где я 20 лет назад проходил практику, и считаю, что советская, русская школа дипломатии является той основой, на которой сформировалось не одно поколение дипломатов многих государств", — говорил там Петр Порошенко.

Владимир Жириновский озвучивал примерно те же территориальные претензии к Украине, о которых пишет теперь Владимир Путин: "Все межнациональные отношения выстраиваются так: территория, экономика, язык. И не надо делить территорию. Подарки, которые делала советская власть — Донбасс, Крым, Черновцы, Закарпатье, — никакого отношения к Украине не имеют. Закарпатье — это или Венгрия, или Закарпатская Русь. При чем здесь Украина!"

А министр образования Украины времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник рассказал: "История подтверждает: любые попытки выстроить украинское государство как антироссийский проект, использовать его в качестве санитарного или экономического кордона по отношению к России, или между Россией и Европой всегда оканчивались трагически — катастрофой и политическим крахом. И не так давно "оранжевый режим" Тимошенко-Ющенко делал все возможное для лоботомирования исторической памяти Украины и реализации на основе этого проекта "Анти-Россия".

С тех пор история проекта "анти-Россия" прочно поселилась в российских СМИ, пока наконец не стала историческим фактом как минимум благодаря публикации на сайте Кремля.