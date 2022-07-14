Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах"
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Чтобы стать в России "иноагентом", уже необязательно получать деньги из-за рубежа. Достаточно находиться "под иностранным влиянием в иных формах".

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Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах", по которому этим статусом могут наделять лиц и без иностранного финансирования. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 14 июля. Он начнет действовать с 1 декабря.

Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или "находятся под иностранным влиянием в иных формах", а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

Не могут быть признаны "иноагентами" объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.

Запреты для "иноагентов"

Политической деятельностью, как подчеркивается в документе, не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта и защиты природы, а также благотворительность.

Вместе с тем документ запрещает "иноагентам" вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними и производить для них информационную продукцию, участвовать в закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, получать финансовую господдержку, использовать значимые объекты критической инфраструктуры и участвовать в качестве экспертов в государственной экологической экспертизе. "Иноагентам" также запретят работу на государственной и муниципальной службе, им нельзя быть членами избиркомов и организаторами публичных мероприятий.

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