Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российский президент Владимир Путин проведет в понедельник, 21 февраля, заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Это большой Совет безопасности", — сказал Песков.

На вопрос журналистов, является ли заседание Совбеза экстренным или регулярным, пресс-секретарь президента ответил, что это "не регулярное" заседание. На вопрос о повестке заседания Дмитрий Песков не ответил.

По словам Пескова, у Владимира Путина на понедельник также запланировано "несколько телефонных разговоров международных".

Законодатели готовятся

На прошлой неделе стало известно, что на 22 февраля назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Согласно официальной информации, сенаторы будут обсуждать закон о повышении пенсий ветеранам военной службы перед Днем защитника Отечества.

Однако многие политологи высказали предположение, что созыв верхней палаты парламента связан с обострением кризиса на границе России и Украины.

Также на 22 февраля назначено заседание Госдумы, которая ранее обратилась к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В последние несколько дней ситуация на российско-украинской границе, как утверждают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, резко обострилась. Пророссийские сепаратисты заявляют, что украинские военные якобы пытаются атаковать их позиции.

В ночь на понедельник, по заявлению представителей ЛНР, из-за обстрелов украинской армии погибли двое мирных жителей и разрушен жилой дом. Сообщается также о взрыве в районе донецкого аэропорта и о подрыве склада с артиллерийскими боеприпасами — якобы "в результате прорыва диверсионной группы противника".

Киев отрицает заявления об обстрелах и активных боевых действиях, обвиняя пророссийских сепаратистов и поддерживающую их Москву в провокациях с целью создать предлог для эскалации.

В конце прошлой неделе началась эвакуация жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти ДНР ранее заявили о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. По данным на утро понедельника, российскую границу со стороны ДНР и ЛНР пересекли около 61 тысячи человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист