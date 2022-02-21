Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза

Российский президент Владимир Путин проведет в понедельник, 21 февраля, заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Это большой Совет безопасности", — сказал Песков.

На вопрос журналистов, является ли заседание Совбеза экстренным или регулярным, пресс-секретарь президента ответил, что это "не регулярное" заседание. На вопрос о повестке заседания Дмитрий Песков не ответил.

По словам Пескова, у Владимира Путина на понедельник также запланировано "несколько телефонных разговоров международных".

Законодатели готовятся

На прошлой неделе стало известно, что на 22 февраля назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Согласно официальной информации, сенаторы будут обсуждать закон о повышении пенсий ветеранам военной службы перед Днем защитника Отечества.

Однако многие политологи высказали предположение, что созыв верхней палаты парламента связан с обострением кризиса на границе России и Украины.

Также на 22 февраля назначено заседание Госдумы, которая ранее обратилась к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В последние несколько дней ситуация на российско-украинской границе, как утверждают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, резко обострилась. Пророссийские сепаратисты заявляют, что украинские военные якобы пытаются атаковать их позиции.

В ночь на понедельник, по заявлению представителей ЛНР, из-за обстрелов украинской армии погибли двое мирных жителей и разрушен жилой дом. Сообщается также о взрыве в районе донецкого аэропорта и о подрыве склада с артиллерийскими боеприпасами — якобы "в результате прорыва диверсионной группы противника".

Киев отрицает заявления об обстрелах и активных боевых действиях, обвиняя пророссийских сепаратистов и поддерживающую их Москву в провокациях с целью создать предлог для эскалации.

В конце прошлой неделе началась эвакуация жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти ДНР ранее заявили о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. По данным на утро понедельника, российскую границу со стороны ДНР и ЛНР пересекли около 61 тысячи человек.