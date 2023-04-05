Владимир Зеленский прибыл в Польшу
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, сообщает TVN24 со ссылкой на советника президента Польши по внешней политике Марцина Пжидача. По его словам, украинский лидер уже пересек границу двух стран.

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Сейчас Зеленский направляется в Варшаву. Ожидается, что в полдень он встретится с президентом Польши Анджеем Дуды, а также выступит с речью в центре польской столицы.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее украинский президент проезжал через территорию соседней страны лишь транзитом — в частности, во время рабочих поездок в США в декабре прошлого года и в Великобританию, Францию и Бельгию в феврале 2023-го.

Польша — один из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Варшава активно передает Киеву вооружение, в частности, в ВСУ уже отправили несколько польских истребителей. Также Польша стала страной, принявшей наибольшее количество украинских беженцев.

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