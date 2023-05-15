Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров с Риши Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Великобританию, где намерен провести "обстоятельные переговоры" с премьер-министром Риши Сунаком.

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За последние несколько дней Зеленский посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан, побуждая западных лидеров к большей поддержке Украины в канун ожидаемого украинского контрнаступления.

"Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено", — говорится в публикации в телеграм-канале Зеленского.

Великобритания — один из важнейших союзников Украины в ее борьбе против российской агрессии. В начале этого года она стала первой страной, объявившей о предоставлении Киеву современных танков западного производства. На минувшей неделе стало известно о передаче украинской армии британских ракет Storm Shadow с дальностью порядка 250 км.

Ожидается, что переговоры Зеленского и Сунака в загородной резиденции премьер-министра Чекерс продлятся около двух часов.

В правительстве Великобритании объявили, что в ходе встречи Сунак вновь засвидетельствует важность оказания Украине всемерной военной поддержки. По информации Даунинг-стрит, Лондон подтвердит планы по передаче Киеву сотен ракет для ПВО и ударных беспилотников.

"Это решающий момент для сопротивления Украины в ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала", — говорится в заявлении премьер-министра Риши Сунака, опубликованном в преддверии встречи с Зеленским.

В воскресенье после встречи с президентом Украины французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Киеву новые поставки вооружений.

"В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC", — говорилось в совместной декларации двух стран.

Ранее в тот же день Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которой Берлин объявил о предоставлении Украине пакета военной помощий на 2,7 млрд евро.

Владимир Зеленский назвал этот новый транш, включающий в себя танки "Леопард" и системы ПВО, крупнейшим с начала полномосштабного российского вторжения в феврале 2022 года.