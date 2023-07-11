Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вильнюс, где сегодня начал работу двухдневный саммит Североатлантического альянса. Об этом пишут литовские и украинские СМИ со ссылкой на Сергея Никифорова, пресс-секретаря Зеленского.

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Зеленский прилетел в Литву на польском правительственном самолете из города Жешув чуть менее часа назад. Как пишет "Суспiльне", украинского президента сопровождал, в частности, министр обороны Алексей Резников. Судя по трансляции агентства Reuters, глава военного ведомства уже прибыл к месту проведения саммита.

Ожидается, что около 18:00 президент Украины выступит с речью.

До последнего момента не было точно известно, приедет ли Зеленский в Вильнюс. Представители украинских властей говорили, что условие для визита украинского президента - предоставление Киеву конкретных условий безопасности и приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Сегодня днем Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал партнеров по НАТО за нерешительность в вопросе приглашения его страны присоединиться к альянсу.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. […] Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор", — заявил украинский лидер.