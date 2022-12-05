"Президент Украины стал знаменосцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход XXI века, а также воплощением мужества и стойкости украинского народа в его противостоянии российской агрессии", — объясняет свой выбор авторитетное британское издание.

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Редакция Financial Times объявила о своем выборе вместе с публикацией большой статьи, посвященной Зеленскому. В тексте отмечается, что до начала войны многие украинцы списали со счетов "политика-любителя", но за последние девять месяцев глава государства "заслужил место в истории благодаря своему выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа".

"Точно так же, как Уинстон Черчилль выступал по радио, чтобы сплотить свою страну во время Второй мировой, Зеленский использовал социальные сети для неустанной кампании за военную и финансовую поддержку со стороны Запада, превращая бедственное положение своего народа в моральный рычаг воздействия на лидеров Европы и США. Он убедил европейцев нести огромные расходы, чтобы противостоять Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС", — пишут журналисты.

В большом материале Financial Times рассказывается о том, как Зеленский действовал незадолго до начала войны и в течение девяти месяцев после вторжения. Журналисты поговорили и с самим президентом, и с представителями его команды.

В 2021 году человеком года по версии Financial Times стал Илон Маск, в 2020-м — основатели BioNTech и разработчики вакцины от коронавируса Угур Шахин и Озлем Тюреджи.