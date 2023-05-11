Владимир Зеленский: "Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления"

Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления, ВСУ ожидают обещанных поставок западного оружия, сказал президент Владимир Зеленский в интервью ряду западных СМИ, в том числе Би-би-си.

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По его словам, боевые части украинской армии, прошедшие подготовку с военными НАТО, полностью готовы, но командование ждет еще некоторых поступлений, в частности, бронетехнику, которая прибывает партиями.

"Мы можем наступать с тем, что у нас уже есть, но человеческие потери сейчас были бы большими. Это неприемлемо. Поэтому надо еще подождать. Нам нужно еще немного времени", — сказал он журналистам.

Вкратце рассказываем, что еще обсудили в ходе интервью корреспондент Би-би-си Хьюго Бочега и президент Украины Владимир Зеленский.

О планируемых результатах контрнаступления



По мнению Зеленского, Россия на данном этапе не против перевести ситуацию в состояние замороженного конфликта, но Украина не может этого допустить, поэтому успех контрнаступления так важен.

Место будущего удара ВСУ держится в секрете. Российская армия тем временем укрепляет свои оборонительные позиции на участке протяженностью 1450 километров — от Донецка и Луганска на востоке до Херсона и Запорожья на юге.

В последние недели украинские власти пытались снизить градус ожиданий общественности, возлагаемых на долгожданное контрнаступление.

Представители правительства на условиях анонимности давали понять, что успех контрнаступления очень важен и достижим, но оно не станет решающим событием в войне, которая длится уже пости полтора года.

Между тем, большинство экспертов считают, что хотя Киев объяснимо осторожничает, но контрнаступление на самом деле вполне может оказаться поворотным моментом. Оно способно изменить линии фронта, которые не меняются уже много месяцев.

О помощи Запада и потенциальных переговорах

Успех контрнаступления важен для Украины еще и потому, что покажет Западу, насколько эффективна оказываемая им военная помощь.

Если Запад не увидит должных результатов на поле боя, не исключено, что объемы помощи сократятся, а на Киев начнется давление касательно вступления в переговоры с Россией, считают эксперты.

Учитывая, что примерно одна пятая часть Украины находится под российской оккупацией, вопрос земельных концессий вполне может стать одним из главных пунктов этих переговоров.

Но Владимир Зеленский такого варианта не допускает.

"Они не могут заставить Украину сдать территории. Почему какая-либо страна мира должна отдавать Путину свою территорию?" — сказал он в интервью.

Украина в целом не против мирного урегулирования, но предлагаемый ею план включает пункты, категорически отвергаемые Москвой: возвращение всех оккупированных земель, включая Крым, выплаты Россией репараций и создание специального международного трибунала для суда над российскими военными преступниками.

О поддержке со стороны США после выборов-2024



Президент Украины не допускает, что поддержка со стороны США ослабнет, даже если нынешний глава Белого дома Джо Байден не переизберется на второй срок.

По его словам, Конгресс США, состоящий из представителей обеих крупнейших американских партий, постоянно демонстрирует свою поддержку Украине.

Кроме того, Зеленский не исключает, что к моменту выборов в США в 2024 году Украина уже победит.

О военных возможностях России

По словам Зеленского, западные санкции бесспорно сказываются на российской оборонной промышленности.

Налицо истощение запасов ракет и нехватка артиллерии у России, считает украинский президент.

"У них еще много есть на складах, но мы уже видим, что они сократили количество ежедневных обстрелов в некоторых районах", — говорит украинский лидер.

При этом Москва нашла способы обходить некоторые ограничительные меры, и Зеленский призвал западных партнеров преследовать тех, кто помогает России обходить запреты.

Об атаке беспилотников на Кремль

Владимир Зеленский вновь отверг обвинения России в том, что Украина стоит за атакой беспилотников на Кремль, произошедшей на прошлой неделе.

Москва классифицирует ее как покушение на российского президента Владимира Путина.

По мнению Зеленского, это может быть провокацией, проведенной самой Россией, с целью получить лишнее оправдание нападению на Украину.

"Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами", — сказал президент Зеленский. — Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно".

О "Евровидении"

На конкурсе "Евровидение" в прошлом году победила Украина и по правилам конкурса в этом году должна была принимать его у себя.

Но из-за войны право проведения "Евровидения-2023" перешло к Британии, занявшей в прошлом году второе место.

Конкурс проходит в Ливерпуле, уже состоялся первый полуфинал, финал пройдет 13 мая.

По словам Владимира Зеленского, он предпочел бы, чтобы конкурс проходил в стране, расположенной ближе к Украине, куда украинцам было бы проще приехать.

Но он выразил глубокое уважение Великобритании, назвав ее "удивительной страной".

"Главное, что конкурс проходит, — сказал президент Украины. — Пусть люди покажут свой талант".