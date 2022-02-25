Владимир Зеленский: "В Киев вошли диверсионные силы врага"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу. В своей речи украинский лидер заявил, что в первый день войны с Россией погибли 137 граждан Украины, 10 из них — офицеры. Еще 316 человек получили ранения, сообщил президент.

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По словам Зеленского, в боях с российскими войсками на острове Змеиный погибли все пограничники, которые несли там дежурство. Президент сообщил, что им будет присвоено звание "героев Украины" посмертно.

Ранее сообщалось, что остров Змеиный был захвачен российскими войсками. Украинские СМИ сообщили, что военная инфраструктура на острове была разрушена в результате обстрела из корабельных вооружений и боевой авиации, после чего погранслужба Украины потеряла связь с военными вооруженных сил страны.

Зеленский в своем обращении также заявил, что Россия наносит удары по гражданским объектам. Он опроверг слухи о том, что он якобы уехал из Киева. "Враг обозначил меня "целью номер 1", мою семью — "целью номер 2", — сообщил Зеленский.

Зеленский также заявил, что "в Киев вошли диверсионные силы врага". "Я очень прошу киевлян быть внимательными, придерживаться правил коммендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто нужен для работы центральной власти", — сказал президент.