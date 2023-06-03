Владимир Зеленский: ВСУ готовы начать наступление

Украина готова начать долгожданное контрнаступление, сказал президент Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal, опубликованном в субботу.

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"Я не знаю, сколько оно будет продолжаться. Честно говоря, есть несколько вариантов развития ситуации, совершенно разных. Но мы готовы", — сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти и командование твердо верят в успех контрнаступления.

Возращение Украиной своих временно оккупированных противником территорий изменит динамику войны, уверен президент.

В мае Владимир Зеленский говорил, что Киев все еще накапливает поставки западного оружия, и с контрнаступлением надо подождать.

Неясно, как именно изменилась ситуация с поставками за неполный месяц, но многие эксперты говорят, что именно сейчас погодные условия (сухие, без осадков) идеальны для начала контрнаступления.