Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам. Чем он так разозлил власть?

Мосгорсуд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу (объявлен в России "иноагентом") к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Би-би-си рассказывает о политической карьере Владимира Кара-Мурзы*, а также о том, за что российские власти могут ему мстить.

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Госизмена за публичные выступления

"Настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить".

Так говорил Владимир Кара-Мурза в своем последнем слове, на заседании перед приговором. Выступал он, правда, не перед публикой, а лишь перед судьями и прокурором — процесс сделали закрытым для зрителей и журналистов.

"По степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади "суды" над советскими диссидентами в 1960-70-е годы", — пожаловался в суде Кара-Мурза.

Формальное основание для того, чтобы все заседания сделать закрытыми от публики, — обвинение в госизмене. Но секретные документы, по сути, не рассматривались, сказал Би-би-си адвокат политика Вадим Прохоров.

Рассматривать секретные документы и не было смысла, потому что Кара-Мурза никаких секретов не выдал. Его обвинили в госизмене за публичные выступления в США и Европе: он говорил о "государственном терроре" по политическим мотивам, о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. Этим, по мнению следствия, он "создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности" России.

Одно из мероприятий, на котором, по мнению следствия, Кара-Мурза "из корыстных побуждений" наносил вред России — церемония вручении премии Хельсинского комитета политзаключенному Юрию Дмитриеву. Об этом говорится в обвинительном заключении, рассказал Би-би-си Прохоров.

Это первый и пока единственный случай, когда за публичные выступления с перечислением общедоступных фактов россиянина обвинили в госизмене.

Но близких политика обвинение не удивило. "Я уверена, что рано или поздно Володю обвинили бы в государственной измене, потому что нынешняя российская власть полностью отождествляет себя со страной, — сказала Би-би-си его жена Евгения Кара-Мурза — Поэтому, если их интересы ставятся под угрозу, например, ворованные деньги начинают замораживать за рубежом и запрещают им въезд на территорию демократических государств, то для них это ущерб интересам страны".

Госизмена — самое тяжелое, но не единственное обвинение. Кара-Мурзу судили вдобавок за "фейки" об армии (тоже за публичное выступление) и за сотрудничество с нежелательной организацией Free Russia Foundation. Фонд признали нежелательным в 2019 году, а в 2021 году Кара-Мурза — по мнению следователей, на деньги Free Russia — организовал ежегодную конференцию о политзаключенных в Сахаровском центре*.

"Не конфликт интересов, а прямая месть"

Уже находясь в заключении, Кара-Мурза получил премии Вацлава Гавела в области прав человека, фонда Акселя Шпрингера, женевской неправительственной организации UN Watch.

"Весь демократический мир считает его достойным премии Вацлава Гавела и узником совести, — говорит Евгения Кара-Мурза. — А российские власти представляют его для российской публики как предателя родины и иностранного агента".

По словам адвоката Прохорова, прокурор Борис Локтионов и председательствующий судья Сергей Подопригоров угрожали ему, чтобы не рассказывал о подробностях закрытого процесса журналистам: "Как хулиганы, которые избивают человека, а остальным говорят: шшш, молчите".

Само наличие в процессе судьи Подопригорова — уже грубое нарушение, считают сторонники политика. Ведь он в санкционном "списке Магнитского", который Кара-Мурза составлял, лоббировал и добился того, чтобы его принял Конгресс США.

"Это очевидный конфликт интересов. Если была бы хоть пародия на правосудие, [судья] должен был сам выйти из процесса", — говорит Прохоров.

А Евгения Кара-Мурза называет это даже не конфликтом интересов, а прямой местью мужу.

Принятие в 2012 году "акта Магнитского" — это главное достижение Владимира Кара-Мурзы как политика.

"В санкции против конкретных лиц никто тогда не верил"

Владимир Кара-Мурза учился в московской школе, пока в 16 лет родители не отправили его в Англию. В Кембридже он получил образование историка. Но в Россию вернулся и начал работать там как журналист — пошел по стопам отца, журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Борис Немцов, у которого 19-летний корреспондент "Новых Известий" Кара-Мурза взял интервью, произвел на будущего оппозиционера глубокое впечатление. Так параллельно с журналистской карьерой он начал политическую: в 2000 году в Думе третьего созыва 19-летний Владимир Кара-Мурза стал советником Немцова.

Спустя годы именно Немцов с Кара-Мурзой начнут продвигать "список Магнитского", подчеркивала "Медуза" (издание признано в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией").

Аудитор Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Он раскрыл схему масштабной кражи бюджетных денег силовиками. Но вместо того, чтобы расследовать хищение, в России арестовали самого Магнитского. Он умер в "Матросской тишине" — как настаивают адвокаты, потому что ему не оказали медицинскую помощь.

"В санкции против конкретных лиц никто тогда не верил, такого вообще не было", — вспоминает друг Владимира Кара-Мурзы и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*. Оппозиционеры настаивали, что имеет смысл накладывать санкции не на всю страну, а на конкретных людей — тех, кто "в России подавляют базовые ценности правового государства, а сами предпочитают пользоваться благами и привилегиями этих самых демократических государств, которые они предоставляют на Западе", — объяснял Кара-Мурза "Радио Свобода" (объявлено в России "иноагентом").

К тому времени он уже несколько лет жил в США и работал на телеканале RTVI. Хороший английский и связи оппозиционера очень пригодились, чтобы пролоббировать список среди американских политиков. И когда 2012 году Конгресс США все-таки принял закон Магнитского, это стало новшеством. Теперь любого российского чиновника могли лишить возможности ездить в Америку, заморозить счета и лишить возможности пользоваться недвижимостью за границей.

"Ответом стал совершенно безумный "закон подлецов". Все говорило о том, что [в России] это было воспринято крайне болезненно. Сначала запрещают въезд бандитам, которые Магнитского убили, а потом в список можно добавлять еще разных людей. Конечно, [российская] элита напряглась, — вспоминает Гудков. — Всем стало тогда понятно, что мстить точно будут".

Кара-Мурза участвовал в протестах против "закона подлецов", запретившего гражданам США усыновлять сирот из России. Был на "болотных" протестах 2011-12 годов, в федеральном политсовете либеральной партии РПР-ПАРНАС, избрался в "Координационный совет оппозиции". Примерно тогда же его уволили с телеканала RTVI. По сведениям Немцова, уволили Кара-Мурзу по приказу первого замглавы администрации президента Алексея Громова. Устроиться на другую работу журналистом у Кара-Мурзы больше не получилось, и он еще плотнее занялся политикой.

"Володя был на другом уровне риска"

После убийства Бориса Немцова именно Кара-Мурза добивался переименований улиц, площадей рядом с российскими посольствами в улицы Немцова. И это тоже раздражало власти, уверен Гудков.

Вдобавок Кара-Мурза успел поработать в "Открытой России" Ходорковского и посотрудничать с фондом Free Russia. Обе организации в конце концов в РФ признали "нежелательными". Это грозит их сотрудникам уголовными делами — такое не раз случалось с работниками "Открытой России".

Однако Кара-Мурза продолжал ездить в Россию — даже после начала войны. В один из таких приездов — в апреле 2022 года — его и арестовали.

"Ему всегда писали в фейсбуке, чтобы он заткнулся, сидя за рубежом. У него на эту тему был внутренний дискомфорт: мы все в выборах участвовали, в митингах, а он за границей, — вспоминает Гудков. — Я ему объяснял, что по нему конкретно работает ФСБ, что ему точно не нужно приезжать. Володя был на другом уровне риска. Это было связано с актом Магнитского, ему-то желание отомстить было большое".

Сам Гудков уехал из России в 2021 году под угрозой уголовного дела. С живущим в США Кара-Мурзой им все никак не удавалось пересечься: "Мы с ним созванивались, я думал: вот встретимся, и я обязательно смогу его убедить не возвращаться. Но так и не встретились".