Владимиру Кара-Мурзе может грозить до 10 лет заключения из-за выступления перед американскими политиками
Foto: Māris Morkāns

Адвокат Вадим Прохоров выложил в "Фейсбуке" постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Кара-Мурзы. В нем говорится, что Кара-Мурза распространил ложные сведения о действиях российской армии, но не в интернете или СМИ, а в законодательном органе штата Аризона, США, где он выступил 15 марта 2022 года.

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Судя по применению в России недавно принятого закона № 32-ФЗ, "заведомо ложной информацией" о войне в Украине может считаться любая информация о военных действиях, не совпадающая с официальными заявлениями российских властей, а также антивоенные призывы и критика войны в Украине в целом.

В постановлении по делу Кара-Мурзы ложной информацией названы сообщения "об использовании вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов и объектов социальной инфраструктуры", в том числе родильных домов, больниц и школ.

Кара-Мурзе при этом вменяют мотивацию "политической ненависти", которая считается отягчающим обстоятельством. Что именно имеют в виду российские правоохранители под такой ненавистью, в документе не говорится. Кара-Мурзе вменяют пункт "д" ч. 2 207.3 УК РФ наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы, следует из документа.

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