Владивосток примкнул к акциям против ареста губернатора Фургала

В административном центре Приморского края Владивостоке в субботу, 18 июля, состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митингующие собрались на одной из центральных площадей с плакатами в поддержку губернатора соседнего региона. Некоторые протестующие также указывали на экологические проблемы своего края.

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В акции участвовали несколько сотен человек, сообщает портал vd.ru. Митинг носил мирный характер, по его окончании участники устроили шествие по одной из улиц в сопровождении байкеров.

Между тем в Хабаровске не утихают протесты против ареста главы региона. Митингующие 18 июля провели митинг у здания правительства края. Оценки численности, приводимые местными СМИ, существенно разнятся — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

Затем протестующие прошли к мэрии города, требуя встречи с мэром Сергеем Кравчуком, который накануне допустил, что некоторые протестующие получают деньги за участие в акции. Пресс-служба мэрии позднее заявила, что слова Кравчука были ошибочно истолкованы.

Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургала также проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля.